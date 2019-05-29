«Челси» — «Арсенал»: прогноз и ставка Егора Титова на решающий матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.



Ставка: победа «Арсенала» с учётом овертайма и серии пенальти за 2.10



«Честно говоря, не думаю, что отсутствие Мхитаряна может так уж сильно повлиять на результат. А вот отсутствие Канте ударит по «Челси». Это как раз может сыграть ключевую роль.



Для меня «Арсенал» — фаворит. У него больше разноплановых игроков в атаке. Кроме того, мотивация у него более серьёзная. Только победа над «Челси» выведет команду в Лигу чемпионов. «Челси» эту задачу решил через чемпионат.



Финал у нас получается ярким по именам, две лондонские команды. Не забываем, что это дерби. Но «Арсенал» более разнообразен, он с сумасшедшим настроем играет как раз в Лиге Европы, это было видно по матчам с «Валенсией». «Челси» вроде бы имел большой перевес в играх со своими соперниками, но выглядел не очень убедительно.



Так что здесь я поставлю на «Арсенал». Не уверен, что в основное время он выиграет. Но может дожать в овертайме. У него поинтереснее «скамейка», есть кого выпустить в атаку даже без Мхитаряна».