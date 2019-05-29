Основатель «Чемпионата» возглавил букмекерскую контору

Бывший гендиректор Rambler & Co Дмитрий Сергеев стал генеральным директором букмекерской компании «Париматч Россия».



Должность гендиректора в компании новая, ранее «Париматч Россия» управлял партнёр в России Игорь Вишняков. Он отметил, что Сергеев обладает огромной экспертизой в управлении большими продуктами на конкурентных рынках.



«Это опытнейший менеджер с глубинным пониманием индустрий спорта и беттинга», – заявил г-н Вишняков. Он также добавил, что под руководстом Сергеева компания уже в ближайшее время усилит цифровое и мобильное подразделения и сформирует команду менеджеров.



В 2005 году Дмитрий Сергеев основал «Чемпионат». С 2016 по 2019 год был генеральным директором российской франшизы букмекера bwin. С 2018 по 2019 год г-н Сергеев также работал гендиректором Rambler & Co.