«Челси» — «Арсенал»: прогноз Владимира Стогниенко на финальный матч Лиги Европы

Комментатор Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19.



Прогноз: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.52.



«Вот несколько важных факторов в пользу «Арсенала». Огромный победный еврокубковый опыт Унаи Эмери и его умение разрабатывать план под конкретного соперника. Эмери не просто так три раза выиграл Лигу Европы — он по-прежнему скорее кубковый тренер, и в «Арсенале» это очень хорошо видно. В АПЛ команда нестабильна, тренер часто меняет тактику и состав и так, кажется, и не нашёл оптимальный вариант. В ЛЕ «Арсенал» смотрится гораздо увереннее — без серьёзных проблем прошёл двух топовых соперников («Наполи» и «Валенсию»).

Позиции Сарри в «Челси» нестабильны. Есть информация, что он уходит (в «Ювентус» или куда-то ещё) независимо от результатов финала. Даже если в реальности всё не так, такие разговоры точно не на пользу команде. Плюс отсутствие у Сарри серьёзного опыта таких матчей, а в тактической гибкости он точно уступает Эмери.

Фактор Лиги чемпионов. «Челси» уже обеспечил себе попадание туда через чемпионат, у «Арсенала» всё зависит от этого матча. Это очень серьёзная мотивация — и в финансовом смысле, и в смысле статуса попадание в ЛЧ ценнее трофея в ЛЕ. Это может по-разному отразиться на команде, но скорее всё же пойдёт в плюс.

Ляказетт и Обамеянг к концу сезона окончательно сыгрались, и их дуэта точно стоит опасаться. В ЛЕ они забили все 8 последних голов команды (4+4). У «Челси» же в атаке есть Азар, но так и нет стабильного центрфорварда — вполне возможно, в Баку в основе выйдет Жиру, а не Игуаин.

Травмы Канте (он под вопросом) и Лофтус-Чика серьезно лимитируют варианты Сарри в полузащите. «Арсенал» будет без Рэмзи и Мхитаряна, но с Озилом и парой Ляказетт-Обамеянг в такой форме это кажется менее болезненным. В общем, Ф2(0) в основное время — объяснимый выбор с отличным коэффициентом».