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Эксперты оценили шансы Даниила Квята попасть на подиум Формулы-1 в 2019 году

Эксперты оценили шансы Даниила Квята попасть на подиум Формулы-1 в 2019 году
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По мнению аналитиков, Даниил Квят, скорее всего, завершит нынешний сезон в Формуле-1 без попадания в первую тройку в одном из оставшихся Гран-при.

Поставить на то, что российскому пилоту из команды «Торо Россо» удастся взобраться на подиум, можно с коэффициентом 3.55 (вероятность 26%). Обратный вариант оценивают коэффициентом 1.25 (74%).

В нынешнем сезоне Квят трижды попал в очковую зону за шесть первых гонок. Сейчас в активе россиянина 9 очков, он занимает 12-е место в личном зачёте. Лучшим результатом Даниила в 2019 году на настоящий момент стала седьмая строчка в Монако. Впереди ещё 15 этапов, ближайшим из которых станет канадский Монреаль.

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