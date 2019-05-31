«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Бышовца на финал Лиги чемпионов-2019

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Встреча состоится 31 мая в Мадриде.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.



«Я думаю, что победит «Ливерпуль». Все-таки уровень команды определяет сумма положительных и отрицательных качеств. Здесь и индивидуальный уровень игроков, здесь и гармония атакующих и оборонительных качеств. В этом смысле я бы сказал, даже несмотря на то что «Манчестер Сити» стал чемпионом и выиграл требл в Англии, я считаю, что по качеству и по сумме атакующих умений «Ливерпуль» был лучше. И я считаю, что в этом плане у красных есть преимущество перед «Тоттенхэмом».



У «шпор» есть надежды на то, что вернется после травмы Гарри Кейн – главный бомбардир. Но я думаю, что в этом может крыться некая ошибка, потому что длительное отсутствие не позволит ему привести игровой тонус в порядок.



Поэтому считаю, что «Ливерпуль» имеет хорошие шансы на победу. И мне кажется, что факторы в его пользу объективны», — сказал Бышовец.