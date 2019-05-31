Циципас — Краинович: прогноз «Чемпионата» на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» между греком Стефаносом Циципасом и Филипом Краиновичем из Сербии.
Ставка: победа Циципаса с форой (-5,5) гейма за 1.68.
«Циципас продолжает прибавлять. У него уже два титула в 2019 году, да и на глине в этом сезоне он хорош. Преодолев спад после финала в Дубае, грек победил в Эшториле, дошёл до финала в Мадриде (расправился с Вердаско, Зверевым и Надалем, уступив только Джоковичу) и до полуфинала в Риме (проиграл Надалю).
В Париже Стефанос начал бодро. С Максимильяно Мартерером разобрался в трёх сетах, с Уго Дельеном — в четырёх. При этом в его игре ощущается запас: на отдельных отрезках Циципас сбавляет обороты, но в случае чего включается.
Опытный Краинович в нынешнем сезоне уже выдал несколько мощных турниров. А вот удивить на «Ролан Гаррос», похоже, не получится. Мало того что с сеткой не повезло, так ещё и слишком уж много сил было оставлено в первом и втором кругах. Серб провёл два пятисетовых матча.
Играть приходится через день, а соперники становятся всё сильнее. Циципас обожает агрессивный стиль и мощные удары, которые требуют от оппонента немалой энергии. Без качественных перемещений и свежести вариант остаётся лишь один: грек будет ошибаться чаще обычного и потеряет самообладание.
Есть подозрение, что с каждой партией Краиновичу станет всё тяжелее поспевать за более молодым противником. В связи с этим нам нравится вариант «в первом сете будет больше геймов, чем во втором» за 2.24. Ну и П1 с форой "-5,5" гейма за 1.68 смотрится неплохо».
- 31 мая 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 мая 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 мая 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00