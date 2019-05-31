Циципас — Краинович: прогноз «Чемпионата» на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» между греком Стефаносом Циципасом и Филипом Краиновичем из Сербии.



Ставка: победа Циципаса с форой (-5,5) гейма за 1.68.



«Циципас продолжает прибавлять. У него уже два титула в 2019 году, да и на глине в этом сезоне он хорош. Преодолев спад после финала в Дубае, грек победил в Эшториле, дошёл до финала в Мадриде (расправился с Вердаско, Зверевым и Надалем, уступив только Джоковичу) и до полуфинала в Риме (проиграл Надалю).



В Париже Стефанос начал бодро. С Максимильяно Мартерером разобрался в трёх сетах, с Уго Дельеном — в четырёх. При этом в его игре ощущается запас: на отдельных отрезках Циципас сбавляет обороты, но в случае чего включается.



Опытный Краинович в нынешнем сезоне уже выдал несколько мощных турниров. А вот удивить на «Ролан Гаррос», похоже, не получится. Мало того что с сеткой не повезло, так ещё и слишком уж много сил было оставлено в первом и втором кругах. Серб провёл два пятисетовых матча.



Играть приходится через день, а соперники становятся всё сильнее. Циципас обожает агрессивный стиль и мощные удары, которые требуют от оппонента немалой энергии. Без качественных перемещений и свежести вариант остаётся лишь один: грек будет ошибаться чаще обычного и потеряет самообладание.



Есть подозрение, что с каждой партией Краиновичу станет всё тяжелее поспевать за более молодым противником. В связи с этим нам нравится вариант «в первом сете будет больше геймов, чем во втором» за 2.24. Ну и П1 с форой "-5,5" гейма за 1.68 смотрится неплохо».

Циципас — Краинович, Нисикори — Джере. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019 Три ставки на матчи третьего круга «Ролан Гаррос»-2019 у мужчин.