«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Робби Сэвиджа на финал Лиги чемпионов

Бывший игрок «Бирмингем Сити», «Блэкберн Роверс», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт Mirror Робби Сэвидж сделал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало встречи 1 июня 2019 года запланировано на 22:00 мск.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.93
«Карты на столе: я думаю, что «Ливерпуль» должен выиграть на этот раз, они заслуживают победы, и, если честно, я даже надеюсь, что они выиграют. Закончить сезон с пустыми руками, набрав 97 очков за 38 туров, проиграв только один раз и играя в такой волнующий футбол… Это было бы невероятно жестоко.
И статистика на стороне «Ливерпуля»: они проиграли только один раз за последние 14 встреч с «Тоттенхэмом». «Ливерпуль» любит интенсивность и быстрый старт. Они вынесли «Сити» в прошлом сезоне за 30 минут! Если команда Клоппа зазвучит в ритме хэви-метала в первые 45 минут, то не думаю, что «Тоттенхэм» сможет выдержать».
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