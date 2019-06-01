«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Игоря Гамулы на финал Лиги чемпионов-2018/19

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».



Ставка: ничья в основное время за 3.78.



«Наконец-то настал этот миг — миг финала Лиги чемпионов. Долго мы его ждали. Когда играет гимн турнира, замирает сердце. Оба соперника проделали сложный путь до решающего матча. Однако тем красивее должен получиться финал. Быть может, увидим и полюбившиеся всем камбэки. Помните, как «Тоттенхэм» спасся в матче с «Аяксом», а «Ливерпуль» отыгрался с «Барселоной»?



Команды прошли тяжелый путь к финалу, было очень напряженно, и теперь все собираются в Мадриде. Столица Испании уже привыкла к своим командам — «Реалу», «Атлетико». А сейчас это английский финал, такое впечатление, что пройдет матч АПЛ.



«Ливерпуль» закончил чемпионат выше «Тоттенхэма», и все предсказывают победу красных. Но уверен, что «Тоттенхэм» даст бой, это очень большой шанс для футболистов «шпор» и главного тренера Маурисио Почеттино.



Сложно сказать, кто победит. Но с уверенностью можно говорить о том, что будет очень интересно. Как болельщик «Ливерпуля», конечно, буду болеть за красных. Но предлагаю задуматься над тем, что основное время закончится вничью с большим коэффициентом».