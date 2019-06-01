Во сколько играют «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финальном матче Лиги чемпионов-2018-2019 встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» за 1.97.

«В двух предыдущих стадиях «Тоттенхэм» был в целом не лучше оппонентов, однако за счёт сумасшедшей самоотдачи проходил дальше. Без доли везения, разумеется, тоже не обошлось. Победителей не судят, но и «Манчестер Сити», и «Аякс» имели не меньше возможностей для прохода в следующий этап.



«Ливерпуль» вышел в финал куда увереннее, несмотря на 0:3 на «Камп Ноу». Да, красные продемонстрировали ужасный результат, но по игре коллектив Юргена Клоппа не провалился ни в одном матче плей-офф. На бумаге у «шпор» состав всё же чуть слабее, а личные встречи в прошедшем сезоне являются отличным подтверждением данного высказывания.



«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не встречались в национальных Кубках, но двевстречи в АПЛ провели. В обоих случаях красные взяли верх со счётом 2:1, поэтому за 1.85 мы дополнительно проверим индивидуальный тотал команды Юргена Клоппа больше 1,5. Если с центром обороны и вратарём у «шпор» относительный порядок, то опорная зона и фланговые защитники частенько привозят моменты на свои ворота.



Фактически все шансы «Тоттенхэма» на забитые мячи сводятся к стандартам, контратакам и связке Эриксен – Алли плюс один или два форварда, в зависимости от выбора Почеттино. Для финала Лиги чемпионов со столь мощным и сбалансированным «Ливерпулем» разнообразия слишком мало. Клопп разберёт оппонента по полочкам.



Естественно, «шпоры» могут выиграть, у лондонцев обязательно будет хотя бы один момент, но красные выглядят предпочтительнее. За последние шесть лет трофей брали более статусные клубы, которые считались фаворитами. Количество относительных сенсаций стало минимальным, и мы склоняемся к продолжению тенденции».