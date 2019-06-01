«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Владимира Стогниенко на финал Лиги чемпионов

Комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Прогноз: победа «Ливерпуля» в основное время за 1.93.



«В кубковых финалах (как и полуфиналах, что очень актуально) часто не бывает логики — все решают эпизоды, случайности, ошибки или озарения. Это все не просчитаешь, но если отталкиваться исключительно от логики, то у финала есть явный фаворит — «Ливерпуль». Команда Клоппа провела сезон гораздо лучше, чем «Тоттенхэм» и любой другой клуб, кроме «Ман Сити». «Тоттенхэм» тоже заслужил каждый из комплиментов в свой адрес, но, объективно, парням Почеттино несколько раз невероятно повезло: в четвертьфинале и полуфинале все решилось на последних секундах.

Главное отличие этого «Ливерпуля» от прошлогоднего — прочность. В каждой линии у команды есть лидер — вратарь Алиссон никак не должен допустить ошибок Кариуса, ван Дейк дорос до лучшего защитника АПЛ, в полузащите теперь есть вариативность, а в атаке гораздо меньше зависит от состояния Салаха. Там, где год назад «Ливерпуль» терял очки, в этом сезоне он раз за разом дожимал соперников и не расстроился, даже когда стало понятно, что, несмотря на рекордное количество очков, титул уплывает к «Ман Сити».

«Тоттенхэм» же в конце сезона ощутимо сбавил и в АПЛ еле удержался в четверке. К финалу вроде бы восстановился Кейн, но ни он, ни многие другие важные игроки команды сейчас явно не на пике. Почеттино наверняка снова что-то придумает, но шанс «Тоттенхэма» — это снова шанс андердога. В финале это часто срабатывает. Точнее, в финалах мы просто чаще запоминаем, что это сработало, вероятности не сильно отличаются от обычного матча.

Я по-прежнему за рациональность и просчитываемые факторы, а не за интуицию или что-то в этом роде. Поэтому здесь не постесняюсь выбрать самый простой вариант — поверить в фаворита: победа «Ливерпуля» в основное время».