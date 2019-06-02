Энтони Джошуа — Энди Руис: прогноз Романа Мазурова на бой в супертяжёлом весе

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой в супертяжёлом весе за титулы по версиям WBA, IBF, IBO, WBO Энтони Джошуа (Великобритания) — Энди Руис (США), который состоится 2 июня.



Ставка: тотал раундов больше 6,5 за 1.95



«В данный момент для меня Энтони Джошуа является номером один в супертяжёлом весе даже при наличии Уайлдера и Фьюри, а также наступающего на пятки Джо Джойса. Он боксирует так, будто ещё не до конца раскрыл свой потенциал, что вполне может быть правдой. Был эпичный бой с Кличко, где он показал, что тоже человек и может упасть, а потом его заклание Александра Поветкина, когда он к 6-му раунду включил лишь вторую скорость и все закончилось.



Энди Руис — младший в этой лодке. По сути, случайный пассажир. Но такие граждане нередко удивляют, хотя здесь, думается, это не прокатит. У мексиканца была весьма средняя любительская школа, после чего он пошёл в профи. По меркам супертяжа данные Энди, мягко говоря, не поражают воображение. Его рост составляет всего-то 188 см, размах рук такой же. Плюс далеко не самое атлетичное телосложение. Всё это делает Энди эдаким добрым толстячком, что приехал за гонораром и долго не простоит. Но это обманчиво — Руис, несмотря на лишний вес, вполне подвижен, с довольно быстрыми ногами, с хорошим стартом и очень приличным ударом. В последнем поединке против Александра Дмитренко он наглядно показал, что справляться с более высокорослыми оппонентами он вполне в состоянии. Кроме того, у мексиканца достойная передняя рука, с которой он наносит силовые джебы и боковые.



Поначалу все выглядит немного комично. Тайсон Фьюри, например, сравнил Руиса с персонажем диснеевского мультфильма «Вверх». Весь вопрос состоит в том, сможет ли более короткорукий Энди Руис допрыгнуть, добежать, доскакать до громадины Энтони Джошуа. Думается, что нет. При всём уважении у Руису, сумевшему сломить Дмитренко и показать вполне конкретный бой с Джозефом Паркером, надо заметить, что он сможет вольготно себя чувствовать лишь первые 4–5 раундов, пока гигант просыпается. И в этом кроется неплохой шанс для него. Дальше Джошуа заработает на полную, и тогда у Энди начнётся прямо-таки райская жизнь. Руис — крепкий парень, но достоять до конца он, скорее всего, не сможет, хотя, я уверен, упадёт далеко не сразу».