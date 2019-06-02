Эксперты назвали фаворита стыкового матча «Томь» — «Уфа» за место в РПЛ

Сегодня в Томске пройдёт ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Встретятся «Томь» и «Уфа», начало матча — в 14:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 47%. Сделать ставку на томичей можно за 4.40 (22%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.05 (31%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 2 гола, можно с коэффициентом 1.62. На ТМ 1,5 гола можно сделать ставку за 2.30. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.40. За 1.50 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа команды Вадима Евсеева со счётом 1:0 (коэффициент 5.00).



В первом матче на своём поле уфимцы победили со счётом 2:0.