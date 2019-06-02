Букмекеры назвали фавориток «Ролан Гаррос» — 2019 после вылета Серены Уильямс

После вылета Сирены Уильямс от Софьи Кенин в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции мнение экспертов о потенциальном победителе турнира изменилось.
Согласно котировкам букмекеров, главной претенденткой на титул «Ролан Гаррос» — 2019 считается Симона Халеп. Поставить на триумф спортсменки из Румынии можно за коэффициент 2.49, что соответствует примерно 40% вероятности.
Ниже оценены шансы Гарбиньи Мугурусы (коэффициент 8.0), Слоан Стивенс (9.0) и Эшли Барти (11.0). Успех Мэдисон Кис доступен за 17.0, а на Йоханну Конту можно поставить за 16.0. Худшие шансы, по мнению аналитиков, у Кайи Канепи. В случае итоговой победы эстонки сыграет ставка за 81.0.
На «Ролан Гаррос» — 2018 титул завоевала Симона Халеп, в трёх партиях переиграв Слоун Стивенс.
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