Хачанов — Дель Потро: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Хуан Мартин Дель Потро в 4-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 3 июня.



Ставка: минимум 39 геймов в матче за 1.77.



«Карен Хачанов постепенно набирает форму. Прибавляет он от матча к матчу. Во втором круге он выглядел не очень здорово, много ошибался, но уже против Клижана показал очень хороший теннис, легко победил. Сейчас соперник, конечно, куда более тяжелый, но можно играть с Дель Потро, он на здоровье жаловался во время матча с Нисиокой.



Здесь, как мне кажется, легкой победы ждать не стоит. Должна получиться напряженная игра. Оба теннисиста будут стараться держать свою подачу, строить игру через форхенд. Хачанов Дель Потро ни разу не побеждал. Но в прошлом году на австралийском чемпионате Карен дал серьезный бой аргентинцу. Думаю, и на этот раз будет сыграно минимум 4 плотных сета. Может быть, и до пятого решающего дело дойдет. Так что здесь я бы поставила на больше 38,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

