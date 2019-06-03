Хачанов — дель Потро: прогноз «Чемпионата» на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.



Ставка: победа дель Потро в 3-4 партиях за 1.98.



«Хачанов наконец-то порадовал после провального начала сезона и дошёл до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Впрочем, обольщаться пока рановато. Стоит признать, что весомую роль в успешном выступлении российского теннисиста в Париже сыграла благоприятная сетка.



Вернувшийся после тяжёлой травмы Седрик-Марсель Штебе, получивший «уайлд-кард» Грегуар Баррер из второй сотни рейтинга и очень средненький Мартин Клижан — вот и весь путь Карена. Понятно, что опытнейший дель Потро — это принципиально иной уровень противодействия.



Впрочем, аргентинцу тоже повезло с жеребьёвкой. Для начала он обыграл Николаса Джарри, затем выдал пятисетовый триллер с Йосихито Нисиокой, а в третьем круге разнёс Джордана Томпсона. В целом уровень оппозиции немного посильнее, но ничего страшного там не было.



Ранее соперники встречались трижды. Всякий раз это происходило на харде. Хачанов выиграл лишь один сет из 10, да и тот на тай-брейке. Тут надо бы добавить, что дель Потро любит глину, а вот у россиянина отношения с этим покрытием довольно непростые.



Вот и получается, что если Хуан-Мартин сыграет на своём уровне, то Карен может рассчитывать разве что на один взятый сет. Мы бы выбирали между вариантами «победа дель Потро в 3-4 партиях» за 1.98 и П2 с форой "-3,5" гейма за 1.95».

Джокович — Штруфф, дель Потро — Хачанов. Прогноз на 4-й круг «Ролан Гаррос»-2019 Три ставки на матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2019 у мужчин.