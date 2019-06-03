Хачанов — Дель Потро: прогноз Александра Шмурнова на матч «Ролан Гаррос»

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч Карен Хачанов — Хуан Мартин Дель Потро в 4-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 3 июня.



Ставка: минимум 41 гейм в матче за 2.05.



«Ролан Гаррос» продолжает занимать мое внимание, хотя впереди и матчи футбольных сборных, и Кубок Америки. Однако окунемся полностью в этот замечательный турнир серии «Большого шлема». Тем более, когда наши теннисисты радуют, то этому нужно уделять особое внимание.



Карен Хачанов уверенно идет по дистанции Открытого чемпионата Франции. Хачанов довольно легко одолел в прошлом туре Мартина Клижана, который является добротным средним теннисистом. Важно учесть тот факт, что Карен стал намного более сбалансированным игроком. Быть может, именно поэтому в его игре и результатах появилась столь необходимая для больших побед стабильность.



Теперь россиянину выпал сложный жребий в лице аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Обе соперника похожи игровой манерой. Тем не менее, мне кажется, что Хачанов является более техничным теннисистом. Дель Потро же больше рассчитывает на силовую игру и мощную подачу. Безусловно, игра будет интересна, как противостояние двух крайне похожих соперников, которые отлично подают и держат удар. Поэтому жду напряженную борьбу и ставлю на тотал больше 40,5 геймов», — сказал Шмурнов.