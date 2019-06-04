Победа «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018/19 принесла клиенту букмекера 2,9 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 2 млн рублей на победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Коэффициент такого исхода составлял 1.45.



Уже на 2-й минуте команда Юргена Клоппа открыла счёт. Мохаммед Салах реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади. После этого «Ливерпуль» уверенно сохранял своё преимущество, а в концовке смог забить и второй мяч. Отличился вышедший на замену Дивок Ориги. «Тоттенхэм» так и не смог распечатать ворота Алиссона.



Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась выигрышной. На выплату он получил 2,9 млн рублей.



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