Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Победа «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018/19 принесла клиенту букмекера 2,9 млн рублей

Победа «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018/19 принесла клиенту букмекера 2,9 млн рублей
Ставки 0

Клиент БК «Фонбет» поставил 2 млн рублей на победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Коэффициент такого исхода составлял 1.45.

Уже на 2-й минуте команда Юргена Клоппа открыла счёт. Мохаммед Салах реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади. После этого «Ливерпуль» уверенно сохранял своё преимущество, а в концовке смог забить и второй мяч. Отличился вышедший на замену Дивок Ориги. «Тоттенхэм» так и не смог распечатать ворота Алиссона.

Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась выигрышной. На выплату он получил 2,9 млн рублей.

Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент