Португалия — Швейцария: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Лиги наций

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на матч Португалия — Швейцария в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.



Ставка: победа Швейцарии с форой (+1) за 1.70.



«Матч полуфинала Лиги наций, турнира, к которому пока не совсем понятно, как нужно относиться. Не знаем, как серьёзно к нему отнесутся команды. Вроде бы и турнир, но всё, что нужно было сделать, эти команды сделали в предварительной стадии.



Сейчас «Финал четырёх». Для футбола новый формат.



Сборная Португалии — команда Криштиану Роналду. Там есть и другие хорошие футболисты, но в первую очередь эта команда его.



Швейцария, на мой взгляд, не является таким аутсайдером, как её выставляет букмекерская линия. Поэтому выбираю ставку на Швейцарию с форой (+1). В два мяча она не должна проиграть. Да и вообще не исключаю, что может быть некоторый «апсет» для хозяев турнира. Швейцария может выиграть матч», — сказал Андронов.