Португалия — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Лиги наций

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Швейцария в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.



Ставка: Португалия забьёт как минимум 2 гола за 1.85.



«Лига наций — турнир, который был придуман УЕФА. Он уже себя оправдал, когда команды играли в группах. Теперь финальная пулька, которая пройдёт в Португалии. Встретятся в ней четыре команды: Португалия, Швейцария, Нидерланды и Англия. Они выиграли свои группы в Лиге А.



У Португалии есть преимущество, она играет дома. Матчи будут проходить в Гимарайнше и Порту. Португальцы сыграют стартовый матч на «Драгау».



Португалия и Швейцария были соперниками в отборочной группе к чемпионату мира. И тогда Швейцария без поражений шла до последнего тура, но проиграла в Португалии 0:2, оставшись без первого места. Но тем не менее швейцарцы тогда выступили очень неплохо, пробились на чемпионат мира через стыковые матчи.



Сейчас у Португалии удивительные цифры. В последних матчах португальцы не могут забить больше гола, хотя играют достаточно интересно в атаке. Есть у них Криштиану Роналду, голодный и злой. Есть и другие сильные исполнители, но с голами не густо. В Лиге наций Португалия сыграла 0:0 с Италией, 1:1 с Польшей. В квалификации Евро с Украиной было 0:0, с Сербией 1:1 — все дома. Хотя моментов было достаточно.



Швейцарцы играют сами и дают играть другим. 3:3 сыграли с Данией, хотя за 10 минут до конца вели 3:0. Пять мячей отгрузили Бельгии в Лиге наций, пропустив два. Оборона не самая сильная у швейцарцев, хотя атака неплохая. Но мне кажется, на поле португальцев атаке проявить себя будет тяжело. А в обороне могут быть проблемы, особенно с такой мотивированной Португалией.



Думаю, Португалия сможет забить больше 1,5 мяча. Коэффициент — 1.85», — сказал Генич.