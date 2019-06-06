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Кубок Америки — 2019. Прогноз Владимира Стогниенко на победителя турнира

Кубок Америки — 2019. Прогноз Владимира Стогниенко на победителя турнира
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Комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз и сделал ставку на победителя Кубка Америки — 2019, который пройдёт с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Прогноз: победа сборной Колумбии в турнире за 8.20.

«14 июня стартует Кубок Америки — 2019. Болеть я немножко буду, как обычно, за Аргентину и Уругвай. Но фаворитом рискну назвать Колумбию. Если, конечно, характер проявят».

Сборная Колумбии свою первую игру проведёт 16 июня со сборной Аргентины. Начало встречи — в 01:00 мск.

Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.

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