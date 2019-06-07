Норвегия – Румыния: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации Евро-2020 Норвегия – Румыния.
Ставка: обе забьют за 2.10, 1:1 за 5.75.
«Норвегия слишком давно не выигрывала, чтобы для команды таких возможностей не попытаться это сделать снова. Под «возможностями» я подразумеваю в первую очередь характер и умение играть именно летом – в не самое удобное для многих других сборных время.
Друг с другом соперники играют не очень часто, и получается это не очень зрелищно. Румыны, в отличие от норвежцев, в этой группе выглядят чуть сильнее. Но, на мой взгляд, норвежцы дома могут не проиграть.
Я попробую поставить на ничью 1:1, на то, что обе команды забьют и что это будет низовая игра», — сказал Казаков.
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