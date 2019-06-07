Украина – Сербия: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла к Евро-2020 Украина – Сербия.

Ставка: ничья за 3.00.

«Я поставлю на ничейный результат. Я думаю, что Украина после случайной победы над Люксембургом выглядит не совсем хорошо. Да, очки не потеряли, но качество игры будет пятном на репутации команды. Сербия же в очень хорошем состоянии, это сильная сборная.



Думаю, что на первый план выйдет предотпускное настроение, сыграет роль. У команд будет много эмоций, но не подкреплённых ни физическими качествами, ни игровым тонусом. Поэтому ничья всех устроит», — сказал Бышовец.

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