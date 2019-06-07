Австрия — Словения: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия — Словения в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится в пятницу, 7 июня, на стадионе «Вертерзее» в Клагенфурте.

Ставка: обе забьют — нет за 1.70.

«Здесь первое, что приходит на ум, низ. И те, и другие катают низы. У словенцев парадоксальная цифирь: в последних пяти матчах они играли исключительно 1:1. Можно было бы догнаться и взять в шестой раз 1:1, но Австрия всё-таки без очков пока. Она проиграла Польше, пропустив от Пёнтека, а затем в Израиле была ещё одна неудача (2:4). Тренер австрийцев должен это учитывать.



Я неоднократно комментировал матчи сборной Австрии. Честно говоря, команда ни о чём. Да, есть сильные игроки — Алаба, Лазаро, Забитцер, Арнаутович, от которого идёт хоть какая-то мысль. Всё остальное — это бей-беги. Словенцам такой футбол вполне подходит. Они всегда исторически умели играть в обороне. Я думаю, и здесь они закроются и постараются подступы к своим воротам закрыть.



Низ напрашивается. Скорее всего, много голов не будет. Ну и австрийцы после четырёх пропущенных мячей от Израиля постараются аккуратно сыграть в обороне. Мой прогноз — «обе забьют — нет» за 1,7. 0:0 или 1:0 в ту либо другую сторону. Можно играть и низ за 1,65», — сказал Генич.