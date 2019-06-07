Фарерские острова — Испания: прогноз Михаила Поленова на матч отбора Евро-2020

Известный телекомментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Фарерские острова — Испания в квалификации Евро-2020. Встреча состоится в пятницу, 7 июня.

Ставка: Испания победит с форой (-3) за 1.87.

«Отборочная кампания на чемпионат Европы в нынешнем виде несколько меняет свой привычный облик. Команды стартовали только весной. И вот Испания играет против Фарерских островов. Давид против Голиафа. Одна из сильнейших сборных мира, по крайней мере по рейтингу и по вывеске, против одного из главных карликов Европы.



У испанцев при Луисе Энрике обнаружено, для этого не нужно слишком всматриваться, несколько изменений: команда лучше владеет мячом, она больше “обиспанила” свой футбол, по сравнению с тем, что было на чемпионате мира в исполнении команды Фернандо Йерро. Однако за спиной у ведущих испанских игроков сложный сезон, очень длинный и непростой. Кстати, он мало хорошего испанцам принёс, но тем не менее.



Игра для Испании на выезде, но в данном случае, думаю, это не имеет значения. У испанцев было несколько матчей, когда они, скажем так, будучи фаворитами, играли против невыдающихся команд со скрипом. И этот скрип не соперник создаёт, а Испания сама в себе несёт. В этом ключевой вопрос понимания: испанцы сами должны побороть эти проблемы, ведь сами их и создали.



Я думаю, что в матче с Фарерскими островами таких проблем быть не должно. Поэтому я предложил бы вам задуматься о победе Испании. Я ставлю на то, что Испания победит с форой (-3). Уж кого-кого, а Фареры, пусть и на выезде, испанцы должны обыгрывать легко, непринуждённо и крупно».