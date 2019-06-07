Украина — Сербия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина — Сербия. Встреча пройдёт сегодня, 7 июня, во Львове.

Ставки: обе забьют за 1.68, ничья за 3.00.

«Сербы не только мастеровиты. Ещё и агрессивны. Думаю, от пропущенного не убережётся ни одна из сторон. Вряд ли голов будет безумно много. Но 2-3, думаю, будет. Можно попробовать как ничью, так и красную карточку: важность матча велика. Но закрываться она вряд ли заставит. Обе команды сейчас лучше атакуют, чем обороняются. Потому также возьму классическую ставку на то, что обе команды забьют».

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»