Россия — Сан-Марино: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч на матч Россия — Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Ставки: мультисчёт — 4:0, 5:0, 6:0 за 2.23, гол в первые 15 минут за 1.85

«Что собой представляет сборная Сан-Марино, вы и сами прекрасно представляете. Что собой представляет нынешняя сборная России на фоне этой сборной Сан-Марино, вы тоже прекрасно знаете, поэтому Сан-Марино не забьёт. Вопрос только в том, сколько забьют наши.



Был товарищеский матч, который нигде не афишировался, но потом появилось видео, как сборная России играла с «Чертаново» на базе в Новогорске. Наши смотрелись очень неплохо на фоне команды, которая выглядела достойно в ФНЛ. Если отталкиваться от той игры, а там наши очень активно начали и забили быстрый гол, то и против таких команд-карликов, как Сан-Марино, нужен быстрый гол. Это команды — как мы, комментаторы, их любим называть — до гола. Потом они рассыпаются, не знают, кого держать и куда бежать. Поэтому гол в первые 15 минут — хорошая ставка на эту игру.

Черчесов тоже все прекрасно понимает, поэтому в Саранске, при хорошей явке болельщиков, сборная России с первых минут понесётся вперёд и постарается забить быстрый гол. Я думаю, в первом тайме сборная России себе определённый задел постарается сделать, поэтому первый тайм тоже можно было бы сыграть с форой (–2) или (–2,5). Здесь уже коэффициент выше двойки.



Это всё прикидки, которые я вам даю. Давать прогнозы с коэффициентом 1,2–1,3 неинтересно. Я посмотрел гол Фёдора Чалова —1,27, Николая Комличенко — 1,35. Ну что это такое! Гол Дзюбы — там вообще 1,17 дают. Это смешно! Я посидел, подумал. Сборная России выиграет со счётом 4:0, 5:0 или 6:0, на мой взгляд. Мне кажется, что с одним из этих результатов игра может закончиться в пользу сборной России».