Россия – Сан-Марино: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла Евро-2020 Россия — Сан-Марино.
Ставка: победа России с форой «–4,5» за 1.55
«Я не знаю, как Сан-Марино к этому матчу отнесётся, но от них, по-моему, мало что зависит. Очевидно, что у нас очень хорошие шансы на победу. Можно говорить и о победе с разницей в четыре мяча, а то и в пять. Это будет очень близко к соотношению уровня игроков, уровня команд.
Уверен, что Сан-Марино и гола-то не забьёт. Судя по той сумме качеств, которой обладает эта сборная, я думаю, что это ниже уровня не только наших команд РПЛ, но даже и ФНЛ».
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