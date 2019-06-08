Беларусь — Германия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Беларусь — Германия в рамках отбора на Евро-2020.

Ставка: победа Германии с форой «–1,5» за 1.61

«Дело в том, что белорусские футболисты находятся не в самом лучшем состоянии и в матчах с более слабыми соперниками. Эта сборная допускает очень много брака в атаке. Да и в защите белорусская команда надёжна далеко не всегда.



У сборной Германии после прошлого провального года есть небольшие сдвиги. Думаю, немцам вполне по силам совершить качественный скачок вперёд. Тем более Йоахим Лёв уже начал процесс перестройки команды и омоложения состава. Лерой Сане, Серж Гнабри, Николас Зюле — это именно те игроки, вокруг которых главный тренер бундестим и будет строить нынешнюю сборную. Команда реально сильно посвежела и омолодилась.



Уверен, что у немцев не будет проблемы недооценки соперника. К тому же белорусы сами не хватают звёзд с неба в последние годы. Жду уверенную победу гостей в предстоящем матче. Ставлю на победу сборной Германии с форой «–1,5».