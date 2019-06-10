Испания – Швеция: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла Евро-2020 Испания – Швеция.

Ставка: победа Испании и ТМ 2,5 мяча за 2.65

«Шведы, конечно, хорошие ребята. Они ярко проявили себя на чемпионате мира, а уже после него хлопнули великую сборную России в Лиге наций. Они нас опередили. Хотя история знает примеры, когда мы их били, в том числе на чемпионате Европы, где стали третьими. Хотя турки сопротивляются и говорят, что они третьи. Третье и четвертое тогда поделили, и, вот, каждый кричит, что «бронза» у него.



Я скажу, что, конечно, испанцы добьются победы. Но зная характер игры шведов, которые уйдут в оборону, построят тактику на контратаках, скажу, что голов много не будет. И вообще это отпускное время. Сейчас никто не будет забивать пачками».

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