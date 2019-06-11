Бельгия — Шотландия: прогноз Анатолия Бышовца на отборочный матч Евро-2020

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 Бельгия — Шотландия.



Ставка: Шотландия не забьёт за 1.70.



«Победа бельгийцев у меня не вызывает сомнений. Исходя из того, как Шотландия сыграла с Казахстаном и как наша сборная провела встречу с казахами, можно сделать вывод, что Бельгия займёт первое место в группе, а Россия станет второй.



В предстоящем матче у Бельгии не должно возникнуть проблем с настроем. Не сомневаюсь, что они смогут забить два или три мяча. Оба Азара и Лукаку сделают своё бомбардирское дело.



У команд значительно различаются игровые характеристики. У шотландцев присутствуют проблемы в оборонительных редутах, что наглядно продемонстрировала игра против Казахстана. Под напором атак хозяев они вряд ли устоят. Ну и, скорее всего, забить им Бельгия не позволит», — сказал Бышовец.