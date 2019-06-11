Россия — Кипр: прогноз Руслана Нигматуллина на матч квалификации Евро-2020

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч отборочного этапа Евро-2020 Россия — Кипр.
Ставка: победа России в 1-м тайме за 1.70.
«В прошлом матче сборная России просто феерила, мягко сказать. Забито 9 мячей, а если вспомнить товарищеский матч против молодежки «Чертаново», то в итоге выходит 15.
Хочется надеяться, а я верю, что это футбольное великолепие и пиршество голов продлится и в матче против сборной Кипра. Кипр устраивал нам проблемы, когда еще играл СССР. Разные команды и разные проблемы, но сейчас совсем другая история, новейшая история, которую пишут подопечные Станислава Черчесова.
Конечно, я верую, что наши победят. Они являются фаворитами, и другого результата не рассматриваю. Победа в целом — да, но я выберу победу в первом тайме. Коэффициент симпатичный, и уже в первом тайме будет понятно, зашла моя ставка или нет», — сказал Нигматуллин.
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