Россия — Кипр: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Кипр.



Ставка: победа России с форой «-1,5» за 1.94.



«Сборная России после серии неудачных результатов встала на победную тропу и провела второй успешный поединок. Команда Станислава Черчесова вдоволь повеселилась во встрече с Сан-Марино, порадовала публику и позволила некоторым футболистам отметиться приятными достижениями. Следующий соперник Дзюбы и компании выглядит более серьёзно, однако хозяева поля настраиваются только три очка.



Кипр в нынешнем отборочном цикле также успел расправиться с Сан-Марино, а два других поединка коллектив Ран Бен-Шимона вряд ли может занести себе в актив. Островитяне уступили в матче с Бельгией, хотя счёт мог быть крупнее, а совсем недавно не смогли удержать ничью в концовке поединка с Шотландией.



Из очевидных вариантов в пользу сборной России мы сосредоточимся на победе хозяев с форой «-1,5» за 1.94, а также на успехе команды Станислава Черчесова в первом тайме и во всём матче за 1.84. Да, у Кипра иногда бывают удачные поединки, но на выезде парни Ран Бен-Шимона выступают на уровне типичного аутсайдера без каких-либо сюрпризов.



Кипр находился в новом европейском турнире и за шесть матчей с Норвегией, Болгарией и Словенией добился лишь одной победы. В своём нынешнем состоянии не сказать что островитяне сильнее, например, сборной Казахстана, которой Россия отгрузила четыре безответных мяча.



За 15 последних гостевых поединка у Кипра 13 поражений, хотя из всех соперников грандами были лишь Португалия и Бельгия. Островитяне проигрывают на выезде даже Шотландии, Болгарии, Норвегии, Иордании, Армении, Грузии и Эстонии. Разумеется, разница в счёте не всегда получалась убедительной, но Россия явно выше уровнем, нежели перечисленные в прошлом предложении сборные.



Вокруг команды Черчесова сейчас потрясающая атмосфера, футболисты раскрепощены, но ни о какой расслабленности речи не идёт. Дзюба с партнёрами бьются на поле за каждый мяч и стараются радовать заполняющих стадионы зрителей. Когда команда с болельщиками представляет собой единое целое, то Россия действительно способна на очень многое.



В ближайшем матче от хозяев поля не требуется чего-то сверхъестественного, достаточно подтвердить свой уровень. Кипр в субботу рубился с неуступчивой Шотландией, потерпел обидное поражение, а уже во вторник вынужден играть в Нижнем Новгороде, совершая не самый близкий перелёт».

Россия – Кипр. Прогноз: Черчесов продолжит победную серию Россия уверенно победит команду, которая в рейтинге ФИФА находится между Люксембургом и Габоном.