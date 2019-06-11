Исландия — Турция: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Исландия — Турция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 11 июня в 21:45 мск.
Ставка: победа Турции с форой (0) за 1.71.
«Исландия довольно скромно сыграла с Албанией – минимальная победа 1:0. Турция в этом плане была куда ярче: на своем поле она совершенно заслуженно обыграла Францию со счетом 2:0.
У главного тренера Турции Шенола Гюнеша сейчас романтический период с командой. У него все получается, ему все доверяют. Команда играет великолепно в обороне. И я думаю, у турок хорошие шансы увести из Исландии очки. Мне представляется, Турция не потеряет голову от победы над Францией и сыграет в предстоящем матче максимально сконцентрированно. Моя ставка — Ф2 (0)», — сказал Казанский.
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