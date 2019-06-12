Кудерметова — Айява: эксперты назвали шансы теннисисток в Хертогенбосе

Сегодня, 12 июня, в матче 1/8 финала турнира WTA в голландском Хертогенбосе россиянка Вероника Кудерметова сыграет с Дестани Айявой из Австралии.



По оценке букмекеров, россиянка — фаворит матча. Поставить на её победу можно за 1.25, что соответствует вероятности 77%. Поставить на Айяву можно за 4.00 (23%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 2.00. Поставить на то, что девушки не доберутся до этой отметки, можно с коэффициентом 1.80.



Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа Кудерметовой в двух сетах (коэффициент 1.62).



В первом круге турнира Кудерметова обыграла Онс Жабер из Туниса (6:3, 6:4), а Айява, получившая «уайлд-кард» от организаторов, оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко (7:6, 1:6, 6:4).