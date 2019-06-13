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«Голден Стэйт» — «Торонто»: эксперты назвали шансы команд в 6-м матче финала НБА

«Голден Стэйт» — «Торонто»: эксперты назвали шансы команд в 6-м матче финала НБА
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Завтра, 14 июня, в 6-м финальном матче НБА сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Начало встречи — в 04:00 мск.

Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на клуб из Торонто можно за 2.25 (42%).

Вероятность победы «Торонто» в серии эксперты оценили коэффициентом 1.40 (67%). Поставить на «Голден Стэйт» можно за 2.95 (33%).

Сделать ставку на то, что команды наберут как минимум 211 очков, можно за 1.90. На ТМ 211 очков можно поставить также за 1.90.

После пяти матчей в серии впереди со счётом 3-2 «Торонто Рэпторс». Кроме того, «Голден Стэйт» потерял в пятом матче Кевина Дюранта, у которого врачи диагностировали разрыв ахилла.

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