Букмекеры назвали фаворита на звание MVP финала НБА

Завтра, 14 июня, в 6-м финальном матче НБА сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Букмекеры принимают ставки на то, кто получит звание MVP финальной серии.
По оценке аналитиков, больше всего шансов у форварда канадского клуба Кавая Леонарда. Поставить на него можно за 1.37. Это примерно 64% вероятности.
Шансы лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри эксперты оценили коэффициентом 3.55 (25%). Вероятность того, что награду получит кто-то другой, значительно меньше.
За 20.00 (4%) можно поставить на Клэя Томпсона, шансы Паскаля Сиаками и Дреймонда Грина букмекеры оценили коэффициентом 30.00 (3%). Наконец, на Кайла Лоури можно сделать ставку с коэффициентом 100.00 (1%).
Пока в серии со счётом 3-2 ведет канадский клуб. Шестой матч пройдёт в Окленде 14 июня. Начало — в 04:00 мск.
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