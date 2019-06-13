Букмекеры назвали фаворита на звание MVP финала НБА

Завтра, 14 июня, в 6-м финальном матче НБА сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Букмекеры принимают ставки на то, кто получит звание MVP финальной серии.



По оценке аналитиков, больше всего шансов у форварда канадского клуба Кавая Леонарда. Поставить на него можно за 1.37. Это примерно 64% вероятности.



Шансы лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри эксперты оценили коэффициентом 3.55 (25%). Вероятность того, что награду получит кто-то другой, значительно меньше.



За 20.00 (4%) можно поставить на Клэя Томпсона, шансы Паскаля Сиаками и Дреймонда Грина букмекеры оценили коэффициентом 30.00 (3%). Наконец, на Кайла Лоури можно сделать ставку с коэффициентом 100.00 (1%).



Пока в серии со счётом 3-2 ведет канадский клуб. Шестой матч пройдёт в Окленде 14 июня. Начало — в 04:00 мск.