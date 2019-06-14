Бразилия — Боливия: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки-2019

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на матч Бразилия — Боливия в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 15 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.



Ставка: Бразилия забьет 3 гола или больше за 2.10.



«Стартовый матч Кубка Америки. Понятно, что все ставки у всех будут на Бразилию. Собственно, букмекеры это все подтверждают. Но мне кажется, искать здесь нужно совершенно другую историю.



Для Бразилии это первый матч домашнего турнира, который она выигрывала всегда. Я думаю, в первой игре она захочет показать, что готова повторить прошлые достижения.



Сборная Боливии обычно добивается результата у себя на поле — в высокогорье. Против Бразилии, как мне кажется, ей играть особенно нечем.



Однако я не буду ставить на результат. Поставлю на «индивидуальный тотал Бразилии больше 3 мячей с расходом» с коэффициентом 2,1. Мне кажется, вся атакующая группа, которая собрана у бразильской сборной, достойна этой ставки», — сказал Андронов.

