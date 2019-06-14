Бразилия — Боливия: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки—2019

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира «Кубок Америки»—2019.



Ставка: Бразилия победит с разницей минимум в 4 мяча за 3.62.



«Поговорим о старте Копа Америка? Турнир, который в моём сердце оставил неизгладимые впечатления и который продолжает радовать, как и весь южноамериканский футбол — там всегда играют необычно, разнообразно и порой случаются сенсации.



Недавно мне довелось комментировать товарищеский матч сборной Боливии с французами. Кстати, боливийцы сумели удивительным образом договориться с такой мощной федерацией, как французская, для того, чтобы на старте Кубка Америки, играя с Бразилией, уже иметь опыт противостояния топ-команде. Так вот, сборная Боливии, к сожалению, невероятно слаба. У команды есть хороший вратарь Лампе, который может отбить пару-тройку ударов, есть один защитник, подающий надежды, и один игрок средней линии, который, как и тот парень, выступает в Мексике. И лишь одна фамилия может вам на что-то намекнуть, и то потому что она смешная — Чумасеро. Все эти Чумасеро в Бразилии на старте турнира, конечно, не соперники.



Бразильцам нужно задавать тон, искать свой футбол, и каждому из них нужно искать свою лидерскую роль. Я имею в виду тех, кто сыграет впереди, например Габриэль Жезус или Филиппе Коутиньо, Фирмино — те, кто будет выбран на этот стартовый матч. И они не остановятся даже при счёте 2:0 или 3:0. Именно поэтому я сделаю ставку с запасом.



Итак, Бразилия должна обыграть не просто уверенно, а с большим запасом внутренним, индивидуальным в том числе. Будет счёт 3:0 на 70-й минуте, а Бразилия не остановится и пойдёт забивать четвёртый гол. Мой выбор: Бразилия с форой (-3,5)», — сказал Шмурнов.