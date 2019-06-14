Бриедис — Гловацки: прогноз Александра Беленького на полуфинальный бой WBSS

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой Майрис Бриедис (25-1, 18 КО) — Кшиштоф Гловацки (31-1, 19 КО) в тяжелом весе в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).



Ставка: победа Бриедиса по очкам за 2.50.



«Сегодня у нас анализ боя Майрис Бриедис – Кшиштоф Гловацки. Это, на мой взгляд, не самый сложный бой для прогнозирования. Бриедис выглядит более предпочтительно, он кроме Усика никому не проигрывал, но тут есть свои оговорки – он никого не нокаутировал с 2016 года. У него плохо залечиваемая травма руки. Он на каждый бой выходит с травмой. Бить рукой он может, но не до конца. Но даже в таком виде его хватит на Гловацки, у которого только смелость, только упорство. Но на этом его достоинства исчерпываются.



Я думаю, что Бриедис победит по очкам с не очень большим разрывом. Могут быть нюансы, если Бриедис будет измотан травмой, что ему станет затруднительно вести бой, но мне кажется, что на победу по очкам его хватит», — сказал Беленький.

