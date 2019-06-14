Бразилия – Боливия: прогноз Юрия Розанова на матч открытия Кубка Америки-2019
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч открытия Кубка Америки-2019 Бразилия – Боливия. Встреча состоится в ночь с пятницы, 14 июня, на субботу, 15 июня, в Сан-Паулу, на стадионе «Морумби».
Ставка: Бразилия забьет голы в обоих таймах за 1.77.
«По идее должен быть разгром. Дома, первый матч, соперник явно слабее. Но что-то меня останавливает. Как раз, может быть, потому что слишком пафосный матч. Лучше, пожалуй, исключить «забьют сколько надо и успокоятся» и сосредоточиться на первом тайме. Наверное, забьют бразильцы в обоих таймах. Да уж фора как то больно велика», — сказал Розанов.
В группе А также выступят сборные Венесуэлы и Перу. Финал турнира пройдёт 7 июля в Рио-де-Жанейро.
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