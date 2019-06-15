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Аргентина — Колумбия: эксперты назвали фаворита матча Кубка Америки — 2019

Аргентина — Колумбия: эксперты назвали фаворита матча Кубка Америки — 2019
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Завтра, 15 июня, в 01:00 мск начнётся матч группы B Кубка Америки — 2019. На стадионе «Фонте-Нова» в Салвадоре сыграют сборные Аргентины и Колумбии.

Поставить на победу аргентинцев в основное время матча можно с коэффициентом 2.20. Это соответствует вероятности 44%. Шансы Колумбии выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.40 (29%).

Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.30. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.62. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.97. За 1.73 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.

По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа аргентинцев со счётом 1:0 (коэффициент 6.50).

Помимо сборных Аргентины и Колумбии в группе B также сыграют команда Парагвая и приглашённая на турнир сборная Катара.

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