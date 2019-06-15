Украина — Южная Корея: прогноз Алексея Андронова на финал ЧМ-2019 U20

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Украина — Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира (U20). Встреча состоится в субботу, 15 июня, на стадионе «Видзев» в Лодзи.
Ставка: Украина забьёт 2 гола или больше за 2.90.
«Финал молодежного чемпионата мира довольно неожиданный. Во время предыдущих розыгрышей этого турнира, как правило, большие сборные добирались до финала. Сейчас этого не произошло. Это шанс и для тех, и для других. Но и колоссальная ответственность. Ведь сейчас, что на Украине, что в Корее, думают: если не обыграть такого соперника, то кого обыгрывать в финале.
Мне кажется, несмотря на потерю основного защитника Дениса Попова, украинская сборная чуть лучше готова. А ставку выберу очень амбициозную — «индивидуальный тотал Украины больше 1,5 мяча» за 2,9. Каким бы ни был напряженным финал, каким бы ни было желание, прежде всего обороняться и сохранять свои ворота в неприкосновенности, атакующая линия Украины выглядит посерьезнее, нежели корейская защита».
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