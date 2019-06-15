Аргентина — Колумбия: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Америки—2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Аргентина — Колумбия в групповом раунде турнира Кубок Америки—2019.



Ставка: Колумбия не проиграет за 1.70.



«16 июня в группе Б, открывая матчи в этой группе, сыграют Аргентина и Колумбия. Это те команды, которые должны из группы выходить, занимая соответственно первое и второе места, потому что здесь играют также Парагвай и сборная Катара.



По традиции на Кубок Америки приглашают какие-то дополнительные команды кроме этих десяти южноамериканских. На этот раз пригласили Японию и Катар, а вот Мексику не пригласили впервые за долгие годы. Что касается этих команд: Катар, конечно, аутсайдер, да и Парагвай не очень силен. Поэтому в первом матче этой группы встречаются фавориты.



Обе команды вылетели на нашем чемпионате в ⅛ финала. Аргентинцы проиграли французам, будущим чемпионам, со счетом 3:4, после этого тренера Сампаоли уволили, и сейчас Скалони возглавляет команду. В связи с этим переживает новые времена сборная Аргентины, появилось много имен. Но на месте Мессии, в товарищеских матчах он продолжает забивать и, наверное, постарается что-то выиграть со своей сборной. Вот с таким настроением выходит команда Аргентины на матч с Колумбией.



В Колумбии тоже была замена тренера: вместо Пекермана Кейрош. Состав очень мощный у колумбийцев. На мой взгляд, эта команда вообще один из главных претендентов на трофей, потому что на месте все: и Фалькао, и Хамес Родригес, Оспина, а еще появляется Сапата, который всех удивил в чемпионате Италии, бесконечно забивая там за “Атланту”. Правда, если брать последние пять матчей сборной Колумбии, то там было не очень: в трех матчах из пяти на 0:0 они сыграли, а всего в этих играх забили четыре мяча, что для той звездной атаки, которую я расхваливаю, не очень-то хороший результат. Но новое поколение держит очень хороший баланс между обороной и атакой.



Вот такой матч! Первый матч у Колумбии с Аргентиной, где команды должны делить между собой первое и второе место в этой группе. Что же произойдет на этой встрече? Я бы поставил, что Колумбия аргентинцам не проиграет с коэффициентом 1,70. Вот такой будет моя ставка на этот матч!», — сказал Гусев.