Парагвай — Катар: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Америки — 2019
Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч Парагвай — Катар в первом туре группового раунда Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро 16 июня 2019 года, начало — в 22:00 мск.
Ставки: Катар победит с форой «+1» за 1.64, тотал больше 2 мяча за 1.85
«Катар — команда, конечно, менее известная, но отнюдь не слабая. Я не веду речь о победе (хотя и она может приключиться), но «навзрыд» она проиграет вряд ли. Приступая к подготовке к домашнему чемпионату мира, вряд ли катарцы начнут с тренировки выноса мячей. Скорей всего, будет весело. Букмекерские низы меня лично удивили, так что в этом матче я возьму верх и победу Катара с форой».
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