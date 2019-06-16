Уругвай — Эквадор: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа сборной Уругвая за 1.77



«Вы знаете, что я традиционно симпатизирую национальной сборной Уругвая. Когда эта команда стартует на крупном турнире, это всегда заслуживает особого внимания. Тем более поколение у уругвайцев просто отличное. Его даже можно назвать золотым.



В защите есть сыгранная по мадридскому «Атлетико» пара защитников Хименес и Годин. В средней линии всё выжигает Бентанкур. Про атаку и говорить нечего — здесь собраны звёзды просто мирового масштаба. Луис Суарес и Эдинсон Кавани всегда готовы создать проблемы абсолютно любому сопернику и забить очень много.



С другой стороны, опасность для уругвайцев может крыться в том, в каком именно состоянии подошли к турниру главные звёзды. Суарес не играл концовку сезона в «Барселоне», так как был травмирован. Кавани пропустил много матчей за «ПСЖ» по той же причине. Тем не менее ресурсы и возможности у уругвайцев намного лучше, чем у команды Эквадора. Не думаю, что эквадорцы, у которых тоже крепкая сборная, сумеют сильно потрепать нервы сопернику. Поэтому выбираю очень простую ставку: победа сборной Уругвая».