Уругвай — Эквадор: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в рамках группового раунда Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Уругвая и ТБ 1,5 мяча за 2.33



«Уругвай против Эквадора — матч команд не то чтобы с разных полюсов формы на данный момент, но разительно отличающихся друг от друга.



Уругвай на чемпионате мира в России играл великолепно, поэтому у Оскара Табареса есть хорошие шансы пройти весь турнирный путь до конца. В последних четырёх матчах они забили в общей сложности 10 мячей и ничего не пропустили. В отличие от Эквадора, который еле-еле в последнее время сводит концы с концами и не побеждает уже четыре матча кряду.



Более того, когда эти команды в последний раз пересекались между собой, победа была на стороне Уругвая. И лишь четыре года назад Эквадор обыгрывал Уругвай, то есть достаточно давно. Думаю, что в этом матче Уругвай одержит уверенную победу и забьёт не менее двух мячей».