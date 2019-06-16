Уругвай — Эквадор: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группы В Кубка Америки — 2019 Уругвай — Эквадор.



Ставка: победа Уругвая за 1.76



«Уругвай — один из главных фаворитов Кубка Америки с самым возрастным тренером на турнире — Оскаром Табаресом, к слову, единственным, кто имеет победный опыт на «Копа Америка». У уругвайцев также возрастной состав, почти всем звёздным футболистам уже давно за 30 — Муслере и Годину по 33 года, Кавани и Суаресу по 32. Это может стать серьёзной проблемой, если команда функционально плохо готова, но вы помните, чтобы при Табаресе игроки ходили пешком по полю? Я — нет. Поэтому солидный возраст лидеров скорее преимущество для «селесте», чем недостаток.



Эквадор в последнем отборе на чемпионат мира занял восьмое место и пролетел мимо крупного турнира. В квалификации Рамирес и компания запомнились лишь двумя большими победами — над Аргентиной (2:0) и Уругваем (2:1). Но кампания всё равно была признана провальной, поэтому несколько раз у команды менялся тренер. Сейчас эквадорцами руководит 63-летний Эрнан Гомес, который сенсационно вывел на прошлогодний мундиаль сборную Панамы.



Последнее время обе команды проводили только товарищеские матчи, что логично для сборных из Южной Америки. Эквадорцы в 2019 году не одержали ни одной победы (2 ничьи, 2 поражения), а уругвайцы, напротив, выиграли 3 матча из 3 с общей разницей мячей 10:0.



Уругвай класснее своего соперника, и Уругвай всерьёз претендует на победу в «Копа Америка». Реализовывать свои планы команда Табареса должна уже с первого тура. Мой прогноз — победа Уругвая».