DETONA — Heroic: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

18 июня состоится киберспортивный матч ESL Pro League Season 9 Finals по CS:GO, в котором встретятся DETONA Gaming и Team Heroic.



Ставка: победа Heroic за 1.24.



Команда DETONA Gaming находится на 56 месте в топе. Большинству зрителей Counter-Strike данная команда практически не известна. На ESL Pro League Season 9 Finals парни попали через квалификации, заняв первое место в группе. В группе у команды DETONA были ещё более неизвестные коллективы, которые были гораздо слабее. Против коллективов, названия которых у нас более-менее на слуху, DETONA Gaming практически не играли.



Team Heroic расположились на 25 строчке в мировом рейтинге. Команда отобралась на ESL Pro League Season 9 Finals, обойдя команду Na`Vi, что в целом-то говорит о том, что парни способны играть на равных с топовыми коллективами. Но в последнее время, если судить по крайним матчам в рамках Europe Minor Closed Qualifier, у команды Heroic наблюдается явный спад. Ведь после удачной победы над Tricked парни проиграли командам CR4ZY и NoChance, взяв лишь по одной карте у каждой. Парни выиграли европейские квалификации на ESL One Cologne 2019, обыграв в финале команду AVANGAR со счётом 2:0, но стоит учитывать, что казахи были после двухнедельного отпуска.



Team Heroic банально должны быть на голову выше своего сегодняшнего оппонента и закрывать матч в свою пользу. Фактор bo1 матча не должен сыграть какой-то значимой роли, игроки DETONA не дотягивают до ребят из Heroic по личному исполнению, не говоря уже о командной игре.



