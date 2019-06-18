Бразилия — Венесуэла: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Бразилия — Венесуэла в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: тотал голов Бразилии в первом тайме больше 1,5 за 2.75



«Во втором туре Кубка Америки встретятся сборные Бразилии и Венесуэлы. Конечно, однозначными фаворитами являются пятикратный чемпионы мира. Во-первых, у «селесао» подобрался очень мощный состав даже без травмированного Неймара. Во-вторых, напомню, что турнир проходит в Бразилии. Поэтому пентакампеонов будут поддерживать свои болельщики.



Бразильцы здорово начали турнир, обыграв очень среднюю по составу Боливию со счётом 3:0. Они забили два мяча и больше не напрягались, добавив третий в самой концовке. Нечто подобное произойдёт и в матче с Венесуэлой. Да, их атака посильнее, чем у боливийцев, там играет наш старый знакомый Саломон Рондон, но всё же вряд ли эта команда заставит играть Бразилию в обороне.



Уверен, что бразильцы забьют и не станут больше напрягаться. Но как выбирать ставку? Это сложный вопрос, потому что букмекеры чувствуют, что результат будет где-то между 2:0 и 4:0, помещая внутри этой вилки свои коэффициенты



Полагаю, что бразильцы забьют достаточно быстро, начиная с первой минуты играть с позиции силы. До перерыва они должны повести минимум 2:0. И вот эти два мяча пентакампеонов я и ставлю во главу угла своего прогноза. Мой выбор на матч — тотал голов Бразилии в первом тайме больше 1,5 с коэффициентом 2,75».