Аргентина — Парагвай: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура Кубка Америки — 2019 Аргентина — Парагвай.



Ставки: победа Аргентины со счётом 2:1 за 7.50, ТБ 2,5 мяча за 1.90.



«Вот здесь поди попробуй угадай. Аргентинцы очень блёкло сыграли против сборной Колумбии и удостоились уничижительных слов от Диего Марадоны в свой адрес. Он в принципе за этим никогда в карман не лез.



Парагвай тоже стартовал ниже ожидаемого уровня. Для команд по сути в этом матче многое решается, если не всё. Жду, что игра получится верховой и команды превысят тотал 2,5 больше. Обе сборные смогут забить. Несмотря на то что Парагвай является крепким соперником, аргентинцы сумеют победить со счётом 2:1».



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